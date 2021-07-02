Москвичек в декрете обязали вакцинироваться

Обязательную вакцинацию в Москве должны проходить сотрудники всех сфер, которые под нее подпадают, даже если они находятся в декретном отпуске. Об этом глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил РИА «Новости».

В число сотрудников, из которых 60% должны пройти вакцинацию, входят даже те работники, которые находятся в отпуске, декрете или командировке.

Работодателей в Москве с 1 июля обязали подавать сведения о сотрудниках, уже привившихся одним или двумя компонентами вакцины. За первые сутки власти получили такие данные от более чем 1,5 тысячи организаций, сообщил Фурсин.

Столичные власти ранее постановили вакцинировать 60% сотрудников в сферах обслуживания, ЖКХ, общественного транспорта, такси, МФЦ и некоторых других отраслей, рассказало Ura.ru.

Ранее в Москве приостановили запись на прививку от коронавируса препаратами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». В столице закончились обе вакцины. Это связано не только со сложностью производства, но и с продажей поддельных сертификатов о вакцинации.