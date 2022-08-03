Москвичей предупредили о сильной жаре с 3 августа

МЧС предупредило жителей и гостей Москвы о сильной жаре в период с 3 по 6 августа. Об этом говорится в сообщении главного управления ведомства.

«По данным синоптиков Росгидромета, в дневные часы 3–6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-33 градуса тепла», — предупредили в МЧС.

Спасатели напомнили, что во время прогулок под солнцем нужно быть внимательными и осторожными. Также необходимо пить больше воды, носить головной убор и одежду светлых тонов, избегать перегрева на солнце.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жаркая погода сохранится как минимум до конца недели, а ближе к выходным возможны кратковременные дожди.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила RT, что не стоит сравнивать сильное потепление в России с аномально жаркой погодой в европейских странах. По ее словам, сухую и ясную погоду в средней полосе обеспечит антициклон, центр которого расположен над Балтикой.