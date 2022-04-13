Москвичей предупредили о небольшом дожде 13 апреля

В центре «Фобос» рассказали о погоде в Москве в среду, 13 апреля. Вероятность дождя крайне низкая, а воздух прогреется до +7 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра Александр Синенков.

«Сегодня погода будет обусловлена влиянием атмосферного фронта», — предупредил он.

На небе будет облачно, с прояснениями. Местами может пройти кратковременный небольшой дождь, но его вероятность крайне мала. Одновременно с этим в городе будет дуть северный ветер со скоростью до 4-9 метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 750 миллиметров ртутного столба.

В Москве ожидается +5…+7 градусов, в Подмосковье — +3…+8 градусов.

Тем временем врачи начинают давать советы, как справляться с сезонной аллергией. К примеру, терапевт Татьяна Тарадеева советует носить медицинскую маску, а невролог Дарья Демихова — обзавестись увлажнителем воздуха.