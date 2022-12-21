21 декабря 2022, 18:42
Москвичам рекомендовали носить маски в общественных местах из-за ОРВИ
Роспотребнадзор призвал соблюдать масочный режим в Москве
Жителям Москвы рекомендовали использовать маски в общественных местах и стараться соблюдать социальную дистанцию. Это связано с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
«На 50-й неделе 2022 года в Москве показатели заболеваемости среди взрослых и среди детей 7-14 лет остаются выше эпидемических пороговых величин», — отметили в ведомстве.
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В Роспотребнадзоре напомнили, что в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо носить маски в общественных местах, соблюдать социальной дистанции, мыть чаще руки и обрабатывать их антисептиками.
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Ранее в 34 российских регионах зафиксировали увеличение числа пациентов ковид-госпиталей, в их числе оказались Москва и Санкт-Петербург. По данным Роспотребнадзора, количество случаев заболевания COVID-19 за неделю выросло на 5,5%.
Учреждениям социальной защиты и здравоохранения Москвы рекомендовали соблюдать масочный режим. В ведомстве посоветовали временно запретить посещение пациентов родственниками.
Роспотребнадзор
Масочный режим
ОРВИ
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