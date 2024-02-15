Здоровье 15 февраля 2024, 15:23 Москвичам рассказали о цифровизации онколабораторий Ракова: цифровизация онколабораторий в Москве позволит быстрее ставить диагнозы Freepik

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Патоморфологические лаборатории онкологических клиник в Москве перевели в цифровой формат работы и собрали в единый контур. Теперь врачи смогут быстрее ставить диагнозы, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2024 году в мегаполисе впервые запустили уникальный проект, который позволит врачам-патоморфологам быстрее определять диагнозы. Раньше для проведения исследования нужно было подготовить стекло с образцом ткани, которое эксперт изучал под микроскопом и затем делал заключение.

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«Теперь мы оцифровываем образцы тканей и на основании данных цифрового изображения формируем заключение», — сообщила вице-мэр.

Ракова уточнила, что раньше, чтобы получить заключение от специалиста, пациенту нужно было ездить анализом по разным больницами. Теперь врачи смогут в режиме реального времени проводить консилиумы, обмениваться мнениями и быстрее ставить диагнозы.

Каждый год в мегаполисе анализируют примерно 1,5 миллиона образцов тканей — около пяти тысяч стекол в день. Российская разработка One Cell станет новой эрой в цифровой патоморфологии.

Кроме того, медицинские ИИ-сервисы в Москве сделают доступными для регионов.