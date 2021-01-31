Москвичам посоветовали не торопиться с переходом на весеннюю одежду

Жителям Москвы пока еще рано носить весеннюю одежду и складывать в шкаф головные уборы. В столице возможны новые резкие перепады температур, что вызовет стресс для организма, предупредил главный внештатный специалист Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

«Такое потепление зимой коварно резким возвращением от тепла к минусу, что само по себе является стрессом для организма. Переохлаждение тоже вызывает стресс и пагубно влияет на иммунитет», — сообщил врач РИА «Новости».

Лучше одеваться так, чтобы когда становится жарко, можно было что-то снять, и надеть, когда холодает. В офисе, чтобы ноги не были влажными, лучше носить сменную обувь.

Специалист рассказал, что в такую погоду лучше одеваться многослойно. Даже при температуре около нуля градусов отказываться от утепления ног и шапки не стоит, ведь от промерзшей земли идет холод, а к переохлаждению также может привести сырость.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, когда в центральную часть России придет настоящая весна.