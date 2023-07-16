Здоровье 16 июля 2023, 09:52 Москвичам перечислили случаи, когда лекарства можно принимать не по назначению Врач Волкова объяснила, в каких случаях можно принимать лекарства не по назначению Фото: freepik.com

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Медики иногда выписывают пациентам лекарства не по назначению, в частности антидепрессанты от головной боли. Подобный метод называют офф-лейбл, сообщила врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента Дарья Волкова «Москве24».

По словам Волковой, некоторые граждане часто принимают обезболивающие лекарства в значительных количествах. В результате они получают зависимость.

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«Если болит голова, надо пить таблетку. С каждым разом доза становится больше и больше. Это и провоцирует медикаментозно-индуцированную головную боль. Чтобы разорвать этот круг, нужны антидепрессанты», — объяснила она.

Специалист добавила, что метод офф-лейбл — быстрое, простое и более дешевое решение, чем разработка нового препарата от такого вида головной боли. Также она назвала и другой вариант применения офф-лейбла. Речь идет об одном из современных лекарств от эректильной дисфункции у мужчин. Сначала оно предназначалось для пациентов, страдающих легочной гипертензией или горной болезнью. После проведенного большого исследования поняли, что препарат эффективен в урологии.

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