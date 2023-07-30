Здоровье 30 июля 2023, 10:57 Москвичам перечислили продукты для укрепления сосудов при диабете «Москва 24»: диетолог назвала продукты, способствующие укреплению сосудов при диабете Фото: freepik.com

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Людям, страдающим сахарным диабетом, некоторые продукты помогут улучшить состояние здоровья. В частности, еда с содержанием витамина C, рутина, хрома и омега-3 укрепит сосуды, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

Она уточнила, что сахарный диабет вредит сосудам, поэтому нужно правильно питаться, чтобы замедлить процесс патологических изменений.

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Врач отметила, что в рационе необходимы антиоксиданты. На мелкие сосуды положительно влияют черника, ежевика и голубика. Благодаря им проницаемость сосудов становится лучше. Например, антиоксидант рутин есть в черноплодной рябине, калине. Он поможет укрепить сосуды. Кроме того, благодаря ягодам снижаются риски потери зрения при диабете.

Диабетикам также полезны такие продукты, как какао без сахара, рыба, морепродукты, брокколи. Содержащийся в них хром проведет сахар в клетку и уберет его из кровяного русла. Помимо этого, полезно все с витамином C — болгарский перец и черная смородина.

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