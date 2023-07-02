Здоровье 02 июля 2023, 10:38 Москвичам объяснили, какими баклажанами можно отравиться Диетолог Маргарита Королева рассказала, какие баклажаны опасно есть Фото: freepik.com

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При употреблении в пищу перезрелых баклажанов появляются большие риски получить отравление. Такие плоды накапливают ядовитое вещество. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева телеканалу «Москва 24».

Она уточнила, что баклажаны содержат, помимо полезных микроэлементов, таких, как магний, калий, цинк и витамины A, E и группы B, ядовитое вещество соланин. Оно предназначено для защиты растения от вредных насекомых.

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Диетолог также объяснила, как отличить перезревший плод. Она рекомендовала после разрезания баклажана смотреть на цвет его семечек. У перезревшего овоща они темные с неприятным запахом. Такие баклажаны есть не стоит из-за большого содержания соланина, которым можно отравиться.

Ранее вирусолог Альтштейн сообщил, что сибирская язва не распространяется от человека к человеку.