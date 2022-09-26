Медики объяснили москвичам, как согреться при переохлаждении | 360°

Здоровье 26 сентября 2022, 21:57 Поделиться Telegram

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Viber Медики объяснили москвичам, как согреться при переохлаждении

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал радиостанции «Говорит Москва» о методах, которые помогут человеку согреться.

По словам специалиста, если человек замерз и попал под дождь, то следует снять мокрую одежду в теплом помещении, высушить ее, а самого себя согреть около теплового прибора.

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«Может быть, какие-то народные средства, такие, как чай с малиной, чай с медом. Это всегда действенно и помогает. Это нормальные методики. При этом мы точно должны понимать, что не стоит злоупотреблять алкоголем. Не стоит находиться в местах, где открытый огонь», — добавил Тяжельников.

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