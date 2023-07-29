Здоровье 29 июля 2023, 09:28 Москвичам назвали способы снизить риск развития рака желудка «Москва 24»: гастроэнтеролог рассказала, как снизить риск развития рака желудка Фото: freepik.com

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Изменив свой рацион питания, можно значительно сократить риск возникновения рака желудка. Для этого необходимо пересмотреть свои гастрономические пристрастия, рассказала врач-гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель в беседе с «Москвой 24».

Она уточнила, что сначала следует обратить внимание на количество употребляемой в пищу соли. Большинство ученых после проведенных исследований пришли к выводу, что она — основная причина развития рака желудка.

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Врач отметила, что от переизбытка соли может начаться стимуляция выработки соляной кислоты в желудке, что приведет к атрофическому гастриту. Это заболевание считается одним из основных факторов злокачественного процесса.

Кроме того, специалист посоветовала меньше есть красное мясо, особенно полуфабрикаты и колбасы, в которых много соли и консервантов. При этом овощей и фруктов в рационе должно быть больше. Помимо питания, нужно избавиться от вредных привычек. В частности, от курения, так как оно зачастую провоцирует развитие рака.

Ранее диетолог Гинзбург сообщил, что грибной суп может замедлить процессы старения. Грибы необходимо включать в рацион несколько раз в неделю.