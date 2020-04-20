Москвича с коронавирусом задержали на дороге. Видео

В Москве, на улице Алабяна остановили водителя. У него подтвержденный тест на коронавируса, но мужчина решил нарушить карантин и поехать по своим делам.

Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

На место прибыла карета скорой помощи, экипаж дорожного патруля, инспектор МАДИ и эвакуатор. Нарушителя отвезли в больницу. Автомобиль эвакуируют.

«Подобные нарушения — вопиющая безответственность по отношению к себе и другим. Дети, молодые, взрослые и старики погибают от вируса, а поражения легких, вызванные болезнью, необратимы», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее Госудума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина. Нарушителям может грозить семь лет лишения свободы за несоблюдение ограничений во время эпидемии.

В России зафиксировано 47 121 случай заражения инфекцией. За последние сутки зафиксировано 4268 новых заболеваний. Погибли 405 человек, по данным стопкоронавирус.рф.