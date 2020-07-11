Москва вернет еще 20 поликлиник к обычной работе после пандемии

С начала распространения коронавирусной инфекции московские власти перепрофилировали ряд медицинских учреждений для пациентов с COVID-19. После снижения количества заболевших и снятия введенных ранее ограничений начался обратный процесс.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал список поликлиник, которые из стационаров для больных коронавирусом скоро вернутся к своей обычной работе и начнут прием пациентов.

В списке представлены ГКБ имени Боткина, Спасокукоцкого, № 1 имени Пирогова, Демихова, № 31, Давыдовского, Иноземцева, Юдина, Виноградова, Мухина, Плетнева, госпитали для ветеранов войн № 1, № 2, № 3, ГКБ № 29 имени Баумана, имени Жадкевича, № 51, № 17, а также госпиталь на Шаболовке и туберкулезная больница имени Рабухина.

По словам Собянина, в общей сложности это 9600 коек. Большая часть больниц вернулась к обычной работе. Остальные после дезинфекции тоже скоро откроются.

В Москве для пациентов с коронавирусом оставили 8600 мест, из которых сейчас около пяти тысяч свободны.

Все поликлиники города работают в плановом режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Здания, где находятся центры компьютерной томографии открыты только для диагностики коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что власти Москвы перевели из обязательного требования в рекомендацию ношение масок на улицах. Новая норма начнет действовать с 13 июля. Маски и перчатки нужны при посещении магазинов, поездок в транспорте и в других общественных местах. Также сохранились требования к соблюдению социальной дистанции.