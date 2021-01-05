Москва снова стала лидером по числу новых случаев коронавируса в России

За прошедшие сутки в России зафиксировали 24 246 новых случаев коронавируса. Больше всего их было в Москве — 4842. После одного дня лидерства Санкт-Петербург снова стал вторым с 3649 случаями.

«В России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил столичный оперштаб.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 получили москвичи. В городе зафиксировали 4842 случая инфицирования. На втором месте находится Санкт-Петербург — 3649 случаев, а затем идут Подмосковье — 1131, Нижегородская область — 405 и Свердловская область — 392.

4 января лидером был Санкт-Петербург с 3657 случаями заражения. Тогда Москва находилась на второй строчке по количеству заболевших. В столице насчитывался 3591 случай.

«Зафиксировано 518 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 632 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах», — отмечается в сообщении оперштаба.

За время распространения коронавируса врачи вылечили 2 662 668 человек. Всех выздоровевших выписали из больниц домой. Скончались после заражения 59 506 пациентов.