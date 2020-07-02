Москва рассказала о формировании цены на тесты к COVID-19

Депздрав Москвы рассказал, как формируется цена на тесты по антителам к COVID-19 для работодателей, которые согласно указу мэра Москвы, должны провести тестирование своих работников на иммунитет к коронавирусу. Это касается и индивидуальных предпринимателей.

«Что касается формирования цены, то в рамках государственно-частного партнерства само исследование осуществляется полностью за счет средств города. Цена на забор биоматериала для проведения ИФА теста (кровь на наличие иммуноглобулинов M и G) устанавливается медицинскими организациями самостоятельно», сказано в сообщении на сайте департамента.

Медицинские организации ориентируются в свою очередь на приказ Департамента здравоохранения Москвы от 2011 года «о порядке установления платы за оказание гражданам и юридическим лицам медицинских услуг».

В цену входит — амортизация на использование медоборудования, закупка материалов для исследования и прочие издержки медорганизации. Депздрав обратил внимание, что в городских поликлиниках эта услуга стоит дешевле, чем в частных организациях.

Ранее стало известно, что антитела к коронавирусу нашлись у каждого пятого жителя Москвы и Подмосковья.