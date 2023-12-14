Здоровье 14 декабря 2023, 10:53 Москва полностью обновила реанимации в детских больницах Ракова: Москва завершила полное обновление реанимаций в детских больницах Сайт мэра и правительства Москвы

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Модернизация реанимационных отделений в детских больницах в Москве успешно завершилась. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня все они оснащены новым высокотехнологичным оборудованием для спасения пациентов по единому стандарту», — подчеркнула заммэра.

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Благодаря вложению более 2,2 миллиарда рублей медицинские учреждения Москвы получили около полутора тысяч единиц самого современного оборудования. В список вошли дефибрилляторы-мониторы, инкубаторы для новорожденных, аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и другие устройства.

Ракова отметила, что медики анестезиолого-реанимационных отделений также пользуются в работе новейшими методами и технологиями, что позволило увеличить плановое количество операций.

«В 2022 году число анестезий увеличилось в полтора раза, до 111 тысяч. Плановых из них более 70% — 80 тысяч. При этом проводятся операции в основном малоинвазивными способами», — отметила заммэра.

Масштабная модернизация прошла и в женских консультациях столицы. Их начали заменять на центры женского здоровья, работающие по единому стандарту. Первый из таких центров открылся в городской клинической больнице № 31 имени академика Г. М. Савельевой.