Москва перепрофилирует еще 5 поликлиник для ковид-диагностики

Еще пять поликлиник для диагностики ковида перепрофилируют в Москве в ближайшие дни. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

К середине следующей недели количество КТ-центров достигнет уже 30.

На сегодняшний день в Москве по плану развернуто почти 14 тысяч коек для приема больных с коронавирусом, из которых заполнено 78%, сообщило РИА «Новости». Дополнительные койки появились в работающих временных госпиталях, отдельных корпусах больниц имени Мухина и Спасокукоцкого, а также в одной из больниц РЖД.

По словам Раковой, если не остановить или хотя бы не замедлить темы роста заболеваемости, то любая, даже самая мощная медицинская система не поможет пациентам, число которых в последнее время резко возросло.

Ранее в Москву вернулись коронавирусные ограничения из-за ухудшающейся эпидемической обстановки. С 13 по 20 июня временно приостановлена работа развлекательных центров, детских комнат в ТЦ и ночных заведений. Кроме того, дни с 15 по 20 июня объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Помимо этого, всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку.

Однако власти Москвы пока не планируют вводить спецпропуска. Тем не менее в городе усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.