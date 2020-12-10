Москва откроет завод по производству вакцин от коронавируса в январе

Он отметил, что запуск производства запланирован на январь следующего года.

«Помимо „Биннофарма“, который находится в Зеленограде, мы строим на базе технополиса „Москва“ еще один большой завод по производству вакцины, который войдет в строй, уже в январе месяце будет выпускать большие партии вакцины», — рассказал мэр Москвы.

Он отметил, что на вакцинацию в Москве от коронавируса уже записались около 20 тысяч человек. Прививку получили уже около шести тысяч жителей.

По словам Собянина, созданная система вакцинации показала свою эффективность. Пункты приема граждан оборудовали специальными холодильными установками, где хранятся большие партии вакцины. Кроме того набрали большое количество персонала, которые ставят инъекции.

Сейчас вакцинацию проходят жители Московской области, которые входят в группу риска, это учителя, медики, работники социальных служб и МФЦ, а также правоохранители. Прививки ставятся только на добровольной основе. Масштабная вакцинация в Подмосковье начнется в ближайшее время.