Он отметил, что в ближайшее время введения новых ограничений власти российской столицы не планируют. Собянин пояснил, что принятые в городе меры вполне достаточны. Речь идет об обязательном ношении масок и перчаток при пользовании общественным транспортом и во время посещения магазинов и различных учреждений.

«Требования Роспотребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться», — подчеркнул мэр Москвы.

По данным оперативного штаба, в российской столице выявили 696 новых случаев коронавируса. Среднесуточный рост за две недели составил 0,25%. При показателях менее единицы это свидетельствует о стабильной эпидемической ситуации в городе.

Количество выздоровевших за сутки составило 824 человека. Умерли 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом.