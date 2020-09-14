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    14 сентября 2020, 16:11

    Москва не планирует введения новых ограничений — Собянин

    Анатолий Минкин

    Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве останется управляемой в ближайшие недели и месяцы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
    Москва не планирует введения новых ограничений — Собянин

    Он отметил, что в ближайшее время введения новых ограничений власти российской столицы не планируют. Собянин пояснил, что принятые в городе меры вполне достаточны. Речь идет об обязательном ношении масок и перчаток при пользовании общественным транспортом и во время посещения магазинов и различных учреждений.

    «Требования Роспотребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться», — подчеркнул мэр Москвы.

    По данным оперативного штаба, в российской столице выявили 696 новых случаев коронавируса. Среднесуточный рост за две недели составил 0,25%. При показателях менее единицы это свидетельствует о стабильной эпидемической ситуации в городе.

    Количество выздоровевших за сутки составило 824 человека. Умерли 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

    Новости SMI.FM