Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что столичное и подмосковное здравоохранение готово к борьбе с коронавирусом. Она уточнила, что на сегодняшний день в целом по России наблюдается стабильный подъем заболевания коронавирусом. Суточный прирост составляет 18-20%.

«В сутки прирост 18-20%, это позволяет лечить всех», — сообщила глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, в некоротых российских регионах число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%. В сутки ведомство проводит по 90 тысяч тестов по всей стране. Еще месяц назад эта цифра равнялась двум тысячам.

Роспотребнадзор собирается уже на следующей неделе запустить исследование иммунитета к коронавирусу в российских регионах. Это необходимо, чтобы понять, как часто граждане России в разных городах в зависимости от интенсивности эпидемического процесса встречались с этим вирусом.

«Очевидно, все уже знают, что значительная часть таких встреч проходит без нарушений здоровья», — сказала Попова в эфире «Первого канала».

Она уточнила, что сначала проверят медицинских работников. А вот результаты режима самоизоляции можно будет оценить в конце этой недели — начале следующей.