Москва и Подмосковье готовы к борьбе с коронавирусом — Роспотребнадзор
«В сутки прирост 18-20%, это позволяет лечить всех», — сообщила глава Роспотребнадзора.
По словам Поповой, в некоротых российских регионах число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%. В сутки ведомство проводит по 90 тысяч тестов по всей стране. Еще месяц назад эта цифра равнялась двум тысячам.
Роспотребнадзор собирается уже на следующей неделе запустить исследование иммунитета к коронавирусу в российских регионах. Это необходимо, чтобы понять, как часто граждане России в разных городах в зависимости от интенсивности эпидемического процесса встречались с этим вирусом.
«Очевидно, все уже знают, что значительная часть таких встреч проходит без нарушений здоровья», — сказала Попова в эфире «Первого канала».
Она уточнила, что сначала проверят медицинских работников. А вот результаты режима самоизоляции можно будет оценить в конце этой недели — начале следующей.