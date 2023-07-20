Здоровье 20 июля 2023, 12:05 Московскую службу онкопсихологов расширили до семи центров Заммэра Москвы Ракова: служба онкопсихологов заработала в семи амбулаторных центрах помощи Сайт мэра и правительства Москвы

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Московская служба онкопсихологов заработала еще в четырех центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Теперь в столице есть семь мест, где пациенты могут получить поддержку. Об этом рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, программа психологической помощи для онкобольных появилась год назад и оказалась очень востребованной. Теперь же расширилась не только география службы онкопсихологов, но и ее функционал. На сайте Московской службы психологической помощи населению или в приложении «Психология для жизни» стало можно записаться на телемедицинскую консультацию к специалисту.

Мы запустили новый пилотный проект — телемедицинскую линию с онкопсихологами для пациентов. Посетить консультацию можно в онлайн-формате, а вся история обращений останется доступна в личном кабинете. Анастасия Ракова

Обратиться за поддержкой можно в семь московских ЦАОП:

— на базе Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка»;

Ранее разработка московских отоларингологов, способная изменить жизнь пациентов с искривлением перегородки носа и затруднениями носового дыхания, вошла в рейтинг десяти изобретений в медицине, составленный Роспатентом.