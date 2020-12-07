Московскому ресторану пригрозили штрафом после дня рождения Виктории Бони

Нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции выявили сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) в московском ресторане Balzi Rossi, где праздновала день рождения телеведущая Виктория Боня. Это выяснилось в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. Об этом сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг со ссылкой на главного инспектора Сергея Михайлова.

По его словам, участники торжества не надели перчатки и маски, а также не соблюдали дистанцию. Для составления протокола об административном правонарушении в инспекцию вызвали руководство ресторана.

Еще одно нарушение действующих в Москве правил выявили на закрытом мероприятии модельного агентства VEROSSO. Оно проходило в апартаментах премиум-класса.

«Штраф за такие нарушения составляет до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до одного миллиона рублей либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда», — заявил Сергей Михайлов.

Он напомнил, что в Москве в целях предотвращения распространения коронавируса действуют правила соблюдения социальной дистанции и обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Для горожан старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями действует домашний режим.

По данным оперативного штаба российской столицы, за сутки в городе выявили 7279 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы увезли 1253 человека.