Московскому ресторану пригрозили миллионным штрафом за ночную вечеринку

Столичный ресторан Balagan ресторатора Татьяны Беркович может быть оштрафован на миллион. Причиной стала закрытая вечеринка, которую провели ночью, несмотря на введенные в городе ограничения.

«Ресторану Balagan в Столярном переулке грозит штраф до одного миллиона рублей за проведение закрытой вечеринки после полуночи», — сообщил оперштаб Москвы.

Нарушение в ресторане выявили во время рейда Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Сотрудники организации выяснили, что заведение работало не только после установленных 23:00, но и после полуночи.

«Также в заведении нарушались масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления административного протокола», — привело РИА «Новости» слова главного инспектора ОАТИ Сергея Михайлова.

Михайлов добавил, что ресторану теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей. При этом сумма может вырасти до одного миллиона, если здоровью кого-то из гостей был причинен вред. Альтернативой штрафа является приостановление работы до 90 суток.

Ранее на ночной работе в Москве поймали ресторан Choice Moscow. Правоохранителям пришлось взломать дверь заведения. Теперь владельцу ресторана также грозит штраф.