Коронавирусом заразилась главврач московской больницы

Главврач московской больницы имени И. В. Давыдовского Елена Васильева подтвердила, что заразилась коронавирусом. Она отметила, что сразу самоизолировалась и продолжила работать только дистанционно.

Ранее в сети появилась информация о заражении Васильевой. СМИ утверждали, что она заразилась коронавирусом, но при этом продолжила работать и вести конференции. Из-за этого якобы более 500 человек сейчас проверяют на инфекцию — в их числе как сотрудники клиники, так и пациенты.

Главврач подтвердила, что действительно больна, но опровергла контакты с другими сотрудниками. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Я чувствую себя хорошо, самоизолировалась давно, как только узнала о возможном контакте… Потом я сдавала анализы, результат двух анализов оказался положительным Елена Васильева

Она рассказала, что действительно проводила конференции, но только в удаленном формате — с помощью Zoom и телемедицины. Никаких личных контактов с персоналом и пациентами у главврача не было с тех пор, как она заподозрила у себя коронавирус. Васильева уточнила, что сейчас находится на самоизоляции дома.

По последней информации, в России зафиксировали 7497 случаев заражения коронавирусной инфекцией.