16 июня 2023, 18:17
Московский онкологический форум откроется для всех желающих 17 июня
Московский онкологический форум в Гостином Дворе откроется для всех желающих 17 июня
Пациенты и их близкие смогут посетить Московский онкологический форум в Гостином Дворе 17 июня, сообщили на официальном сайте мэра столицы.
В заключительный день мероприятия будет работать выставка с интерактивными стендами ведущих столичных онкостационаров, рассказывающая о современных технологиях диагностики и методах лечения онкологических заболеваний.
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На встрече «Онкопсихология. Как принять диагноз и настроиться на лечение» выступит писательница Дарья Донцова, победившая рак.
Отдельный блок форума посвятили профилактике рака. В обсуждении примут участие Вячеслав Дубынин, Гурами Кветенадзе, Андрей Тяжельников и другие специалисты.
Паллиативную помощь обсудят Нюта Федермессер, Елена Куперштрох и Елена Мартьянова.
Форум будет работать 17 июня с 09:30 до 17:30. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на портале форума.
Здравоохранение
Онкология
Москва 2023
Анастасия Ракова
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