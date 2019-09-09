Московский областной перинатальный центр признали лучшим в России

Московский областной перинатальный центр признан лучшим в России по результатам национальной премии «Репродуктивное завтра России».

В Сочи с 7 по 8 сентября уже в седьмой раз прошла Национальная премия «Репродуктивное завтра России». Участниками традиционно стали руководители лучших организаций родовспоможения России, профессора, практикующие медицинские специалисты. Всего участие в мероприятии приняли порядка 3,5 тысячи человек из более чем 60 регионов России.

«В конкурсе приняли участие 59 перинатальных центров России, в том числе Московский областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе. С учетом целого ряда показателей, в том числе количества преждевременных родов, процента кесаревых сечений, количества спасенных детей с экстремально низкой массой тела, наш центр получил диплом в номинации „Лучший перинатальный центр“. Поздравляю коллег с заслуженной победой», — отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

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Награду получила главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

Национальная премия «Репродуктивное завтра России» проводится при поддержке Минздрава РФ и Росздравнадзора. Оценка участников осуществляется с помощью специальной программы, что исключает возможность подтасовки результатов.

Московский областной перинатальный центр открылся в 2004 году. Ежегодно в его стенах рождается около шести тысяч малышей. Специалисты оказывают все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии, а также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.