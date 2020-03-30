Московский инфекционный центр разместил более 100 пациентов с COVID-19

Врачи нового инфекционного центра помогают более 100 пациентам с подтвержденным коронавирусом. Медучреждение открыли на базе больницы № 67 в Москве.

«В настоящее время более 100 пациентов больницы получают лечение от коронавируса. Уже сейчас, с подтвержденным диагнозом… Есть и молодые люди, и люди старшего поколения», — цитирует главного врача инфекционного центра Андрея Шкоду РИА «Новости».

Он отметил, что состояние здоровья некоторых больных оценивается как удовлетворительное, какие-то пациенты находятся в состоянии средней тяжести. За всеми инфицированными круглосуточно следят врачи, поэтому при ухудшении самочувствия человека сразу же переводят в реанимационное отделение. По словам Шкоды, пациентов с легкими симптомами не просто изолируют, а предоставляют «адекватное лечение».

Всего в медицинском учреждении работают более 100 специалистов. В центре оборудовано 330 коек, из которых 20 приходится на реанимационное отделение.

«Но есть возможность увеличить в самое ближайшее время число реанимационных коек до 160, а общее число коек до 400-500 коек в стационаре», — отметил главный врач.

По информации на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом. Медикам не удалось спасти восемь пациентов. Вылечили и выписали уже 64 человека.