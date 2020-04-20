Московский аспирант отправил в Орск медицинские халаты
Джемал Узоян, московский аспирант, купил на свои деньги несколько коробок медицинских халатов. Он отправил их в свой родной город Орск. Об этом написал сайт kp.ru.
Своим поступком Джемал запустил волну добрых дел. Люди стали организовывать благотворительные акции, раздавать маски друг другу абсолютно бесплатно.
«Мы должны помочь медикам нашей страны. Нужно помнить, что COVID-19 — очень агрессивный, он быстро распространяется и поражает людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом», — сказал аспирант.
Он также отметил, что лучшая наша помощь врачам — оставаться дома, соблюдать простые меры гигиены и дезинфекции.