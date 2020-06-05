Московских больных COVID-19 начали лечить с помощью барокамер

В Москве 25 пациентов с коронавирусом лечат с помощью экспериментальной методики с использованием гипербарической оксигенации (ГБО). Им провели уже более 100 баросеансов.

Экспериментальную методику применяют в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Метод заключается в доставке кислорода в кровь через плазму при повышенном атмосферном давлении. Врачи считают, что это эффективнее обычного способа, когда кислород подается через маску или с помощью высокопоточной оксигенации. Об этом сообщил сайт мэра и правительства Москвы.

«Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией», — рассказал директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

По наблюдениям врачей, у пациентов после баросеансов улучшается общее самочувствие, одышка становится меньше, повышается содержание кислорода в крови. Кроме того, этот метод делает эффективнее противовирусную и антибактериальную терапию и снижает побочные эффекты.

Обычно гипербарическую оксигенацию используют для пациентов с черепно-мозговыми травмами или во время реабилитации после сложных нейрохирургических операций.

В Москве, по информации на 4 июня, выявили более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом. 2,7 тысячи пациентов погибли, 94 тысячи — выздоровели.