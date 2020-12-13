Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 4841 пациента

Из столичных больниц после выздоровления выписали еще 4841 пациента, подхватившего коронавирус. Общее количество выздоровевших от ковида увеличилось до 529 620 человек.

«Еще 4841 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 529 620 человек», — сообщил столичный оперштаб.

По данным на 12 декабря, за весь период пандемии в России зафиксировали 2 625 848 случаев заражения коронавирусом. Медики смогли поставить на ноги 2 085 958 заболевших. Летальным исходом закончились 46 453 случая инфицирования. Было проведено более 82 миллионов исследований на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что у переболевших ковидом могут возникнуть проблемы с памятью. Она посоветовала после тяжелой инфекции поберечь себя и дать организму время на восстановление. По словам специалиста, не стоит сразу же бежать на работу после перенесенной болезни.