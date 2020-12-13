facebook_pixel
    13 декабря 2020, 09:21

    Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 4841 пациента

    Дарья Бунякова

    Из столичных больниц после выздоровления выписали еще 4841 пациента, подхватившего коронавирус. Общее количество выздоровевших от ковида увеличилось до 529 620 человек.
    Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 4841 пациента

    «Еще 4841 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 529 620 человек», — сообщил столичный оперштаб.

    По данным на 12 декабря, за весь период пандемии в России зафиксировали 2 625 848 случаев заражения коронавирусом. Медики смогли поставить на ноги 2 085 958 заболевших. Летальным исходом закончились 46 453 случая инфицирования. Было проведено более 82 миллионов исследований на наличие коронавирусной инфекции.

    Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что у переболевших ковидом могут возникнуть проблемы с памятью. Она посоветовала после тяжелой инфекции поберечь себя и дать организму время на восстановление. По словам специалиста, не стоит сразу же бежать на работу после перенесенной болезни.