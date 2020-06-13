Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1534 человека

Медики смогли поставить на ноги после заражения коронавирусом еще 1534 пациента в Москве. Теперь общее число выздоровевших составляет более 119 тысяч человек.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1534 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 119 558 человек», — сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Цитату привело РИА «Новости».

По данным на 12 июня, в Москве насчитывалось 202 935 случаев заболевания COVID-19. Выздоровевших в столице было 118 024 человека, погибших — 3187.

Ранее Ракова сообщала, что к 11 июня иммунитет к коронавирусу выявили у 17,4% жителей города. Врачи уже завершили второй этап тестирования на антитела. Массовые исследования начались в Москве 15 мая.

Сейчас ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Начиная с 9 июня в столице отменены режим самоизоляции и цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. С 16 числа откроются летние веранды, библиотеки и стоматологии.