Московские врачи пришили руку к животу мужчины. Так и было задумано

Мужчина получил на стройке в Москве травму руки и вовремя не обратился в больницу. Ушиб перешел в некроз — и ему грозила ампутация. Врачи на время пришили руку к животу пациента и спасли ее.

«На руке были практически оголенные мышцы, и шансов на спасение конечности было мало — чтобы избежать ампутации, врачи больницы имени Виноградова пришили руку к животу. Эта процедура называется операция итальянским методом, или итальянская пластика. Суть процедуры в том, что выделяется лоскут кожи, подкожной клетчатки, мышц живота и к ним пришивается рука», — говорится в сообщении на сайте столичного депздрава.

Спустя месяц все ткани прижились, мужчине сделали еще одну операцию и освободили руку. До того, как пришить руку к животу, врачи очистили ее от некрозов и дождались, пока пациент придет в себя.

Он неделю находился в реанимации, так как из-за интоксикации все функции организма были перегружены и нужно было время их восстановление.