Московские врачи перешли на новый метод лечения беременных от COVID-19

Стационары для лечения беременных женщин от коронавирусной инфекции при помощи новой терапии открыли на базе московской больницы имени Филатова и городской клинической больницы № 52. Пациентки получают препараты из группы моноклональных антител. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Подобные лекарства используют во всем мире для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на ранней стадии заболевания, у которых есть риск перехода инфекции в тяжелую форму. Московские врачи первыми в России применили новую методику лечения.

«По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию», — заявила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что нежелательных явлений у женщин не выявили, но отметили быструю нейтрализацию вируса и улучшение состояния.

В организованных стационарах за пациентками также следят акушеры-гинекологи, в том числе телемедицинского центра.

Беременные женщины сильнее подвержены риску заражения вирусными инфекциями из-за физиологических изменений в организме и находятся в группе риска, когда заболевание может перейти в тяжелую форму.

Моноклональные антитела — это искусственные белки, сходные по составу с теми, что вырабатывает иммунная система. Они вызывают прицельный ответ организма на атаку чужеродных антигенов.