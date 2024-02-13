Здоровье 13 февраля 2024, 11:09 Московские врачи опубликовали более трех тысяч статей в научных журналах за год Московские врачи опубликовали свыше 3 тыс. статей в научных изданиях в 2023 году РИА «Новости»

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За прошедший год медики из Москвы опубликовали более трех тысяч научных статей в специализированных изданиях, как российских, так и зарубежных. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Множество статей московских авторов оказалось в центре внимания международного научного сообщества, поскольку затрагивали актуальные темы, такие как пандемия, новые методы лечения рака, трансплантация органов, тканевое донорство, борьба с инсультом, изучение работы мозга и другое.

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«Москва — прогрессивная столица российской науки, источник уникальных разработок и реализованных проектов мирового уровня», — отметила Ракова.

По ее словам, в столице ежегодно проходит свыше 1200 профессиональных мероприятий. За последние три года медицинские учреждения в Москве получили более 260 патентов, 70% которых уже нашли применение в клинической медицине.

На цифровой платформе «Московская медицина. Мероприятия» ежедневно проводятся научные события для медицинских экспертов города и всей страны.

Кроме того, более 80 тысяч медицинских исследований с искусственным интеллектом провели в Подмосковье за год. Нейросети помогают врачам читать медицинские снимки, заполнять медкарты и проводить другие процедуры.