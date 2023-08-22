Здоровье 22 августа 2023, 11:36 Московские врачи обучили искусственный интеллект определять переломы ребер Заммэра Москвы Ракова: искусственный интеллект научили определять переломы ребер на КТ Сайт мэра и правительства Москвы

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Искусственный интеллект стал способен определять переломы ребер на КТ-снимках органов грудной клетки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, этот инструмент будет полезен врачам при диагностировании сложных случаев, таких как сочетанная патология или серьезные травмы. Новое направление интегрируют в комплексный сервис искусственного интеллекта, и нейросеть сможет выявлять признаки нескольких патологий на одном снимке.

Алгоритмы автоматизируют рутинные процессы, производят необходимые измерения и обращают внимание врача на малозаметные признаки патологий, то есть экономят время специалиста и повышают качество диагностики. Анастасия Ракова

В настоящее время в проект уже включили более 50 сервисов искусственного интеллекта по 23 клиническим направлениям. С их помощью медики проанализировали около 10,5 миллиона изображений. С помощью цветовых подсказок алгоритмы выделят области возможных патологий. Нейросеть автоматически выполнит необходимые измерения, важные для постановки диагноза, и составит их описание.

Благодаря технологиям компьютерного зрения станет возможно обнаружение патологий на ранней стадии, когда они еще незаметны для человеческого глаза.

Ранее певец Эд Ширан предположил, что нейросети смогут лишить людей работы.