Московские власти назвали основания для снятие ограничений
«Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, но пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом», — сообщил он.
Об этом РИА «Новостям» заявил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Он подчеркнул, что сейчас в столице зафиксировано больше 45 тысяч случаев заражения коронавирусом. Каждый день наблюдается рост заболеваний.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила о снижении новых заражений в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. При этом в других регионах ситуация не такая оптимистичная.
В России зафиксировано 87 147 случаев заражения инфекцией. За последние сутки зафиксировано 6198 новых заболеваний. Погибли 794 человека, по данным стопкоронавирус.рф.