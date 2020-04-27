Московские власти назвали основания для снятие ограничений

Московские власти не видят оснований для снятия ограничительных мер после майских праздников. Их смягчение возможно только после улучшения динамики по заражению коронавирусной инфекции.

«Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, но пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом», — сообщил он.

Об этом РИА «Новостям» заявил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Он подчеркнул, что сейчас в столице зафиксировано больше 45 тысяч случаев заражения коронавирусом. Каждый день наблюдается рост заболеваний.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила о снижении новых заражений в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. При этом в других регионах ситуация не такая оптимистичная.

В России зафиксировано 87 147 случаев заражения инфекцией. За последние сутки зафиксировано 6198 новых заболеваний. Погибли 794 человека, по данным стопкоронавирус.рф.