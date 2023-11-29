Здоровье 29 ноября 2023, 11:42 Московские ветеринары спасли шпица с камнем в форме звезды в мочевом пузыре Ветеринары в Москве удалили камень в форме звезды из мочевого пузыря шпица Тедди Freepik

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Столичные ветеринары спасли шпица Тедди, удалив камень в форме звезды из его мочевого пузыря. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Хозяева Тедди привезли питомца в клинику, обеспокоенные его поведением и наличием крови в моче. В результате медицинского осмотра в мочевом пузыре шпица обнаружили два камня. Врач Кунцевской ветеринарной клиники Ирина Гессе решила, что необходимо неотложное хирургическое вмешательство.

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Во время операции врачи извлекли два инородных предмета: мелкий камушек размером 0,4 миллиметра и крупный диаметром 1,5 сантиметра, особенно опасный из-за своей звездчатой формы.

Сейчас с питомцем все хорошо, он восстанавливается после операции.

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