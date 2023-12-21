Здоровье 21 декабря 2023, 11:26 Московские стационары перейдут на новый стандарт экстренной помощи Ракова: в Москве расширяют перечень работающих по новому стандарту стационаров Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве с 2024 года все крупные многопрофильные больницы начнут работать по новому стандарту экстренной помощи. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Новый стандарт позволяет провести весь комплекс лечебно-диагностических процедур в кратчайшие сроки», — отметила она.

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По ее словам, в прошлом году в Москве завершили разработку стандарта экстренной медицинской помощи. В нем появились передовые практики из мировой медицины и четкие алгоритмы работы для врачей при поступлении пациента в больницу. Например, в течение двух часов с момента поступления установят диагноз и определят тактику ведения 70% пациентов. Кроме того, на 25% увеличилось число проводимых экстренных операций.

Помимо этого, в приемных отделениях восьми больниц проходит капитальный ремонт, а в более современных обновляют имеющуюся инфраструктуру. Врачи пройдут более чем из 35 тренингов по специальной программе для отработки командного взаимодействия, алгоритмов приема пациентов и их маршрутизации в зависимости от тяжести состояния.

После капремонта и перепланировки помещений в приемных отделениях больниц появятся удобная система навигации, комфортные зоны ожидания и многое другое.

В Москве уже реконструировали более 300 медицинских корпусов, а также планируют возвести новый «Склиф» и большую городскую больницу.