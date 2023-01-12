Здоровье 12 января 2023, 22:26 Московские рентгенологи разработали новые ГОСТЫ для систем искусственного интеллекта

Читать 360tv в

Рентгенологи Москвы разработали уникальные стандарты для систем искусственного интеллекта (ИИ), которые помогут в постановке диагноза. Об этом сообщило «Утро.ru» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Новые стандарты начали применять уже с 1 января 2023. При их разработке врачи опирались на свой профессиональный опыт, а также на различные научные исследования коллег. Таким образом в клинической медицине применяется уже десять новых стандартов, и работа над ними продолжится.

Реклама

Как подчеркнула Анастасия Ракова, ИИ не заменит врачей, а будет дополнительным инструментом, который поможет не пропустить патологию. Так, сейчас система уже умеет определять признаки онкологии, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, инсульта и других болезней.

Реклама

При этом работа на созданием новых ГОСТов продолжается. К 2025 году планируют ввести еще 22 стандарта.