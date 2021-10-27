Московские пациенты с редкими заболеваниями пожаловались на отказ в лечении

Пациенты со СМА и муковисцидозом столкнулись с серьезной проблемой в Москве. По их словам, им отказывает в лечении клинико-экспертная комиссия в центре редких заболеваний у взрослых, а отказ поддерживают даже суды.

Директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко заявила изданию, что таким образом, вероятно, в Москве пытаются противостоять наплыву пациентов из других регионов. Она пояснила, что некоторым из них власти не хотят оплачивать дорогостоящее лечение, а вместо этого покупают жилье в столице, написал «Коммерсант».

По данным Германенко, ни один из 37 взрослых москвичей со СМА не получает сейчас лечение, которое было назначено в федеральных клиниках.

Об отменах комиссией решений о лечении заявила также и председатель правления региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом Москвы «На одном дыхании» Ирина Дмитриева.

По ее словам, департамент здравоохранения начал отправлять пациентов с муковисцидозом в центр орфанных заболеваний, чтобы там снова пройти врачебную комиссию. Там их помещают в одно отделение, хотя такие пациенты легко заражают друг друга опасными микробактериями.

Дмитриева добавила, что когда людей выписывают, они месяцами не могут добиться заключений врачебной комиссии, которые нужны, чтобы получать лекарства. А потом, как подчеркнула она, могут вообще отказать в препаратах.

Учредитель фонда «Дом с маяком» Лида Мониава заявила, что создание комиссии, которая работает таким образом, связано со страхом наплыва медицинских туристов.

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева ранее сообщала изданию, что некоторые губернаторы даже не скрывают, что покупают орфанным пациентам квартиры в Москве.

«Потому что это все равно дешевле, чем выделять на лечение одного человека, например, 40 миллионов ежегодно», — уточнила она.