Московские больницы закрыли для посещений из-за коронавируса

В городских больницах, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, временно прекратили посещения больных. Городские власти при этом сослались на Постановление №1 главного санитарного врача по городу Москве от 12 марта 2020 года.

Запрет касается всех круглосуточных стационаров — как взрослых, так и детских. Посетители по-прежнему смогут передавать «посылки» своим близким. Для этого в каждом стационаре предусмотрены специальные места.

О состоянии пациента можно будет узнать у лечащего или дежурного врача в определенные часы. Расписание консультаций и как правильно передать больному гостинцы можно узнать по телефону стационара. Номера телефонов больниц, как правило, доступны на сайтах медучреждений.

«В городских поликлиниках, как в детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры», — добавили в Оперативном штабе.

Эти меры будут действовать до особого распоряжения главного государственного санитарного врача по городу Москве. Пока же никто никаких прогнозов по срокам ограничений не дает.