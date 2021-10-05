Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 47,4 миллиона человек, полностью — 42,2 миллиона. Еще 1,9 миллиона вакцинировались повторно или после болезни. При этом лидерами по первичной вакцинации стали шесть регионов страны.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«На сегодняшний день лидерами по показателю первичной вакцинации являются: Чеченская Республика, Чукотский АО, Московская область, Москва, Республика Тыва и Белгородская область», — сказала она.

Чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет, от коронавируса должны привиться еще 35,9 миллиона россиян. Кроме того, нужно ревакцинировать 7,6 миллиона человек, которые сделали прививку более шести месяцев назад.

Голикова также выразила сожаление, что заболеваемость ковидом среди несовершеннолетних сильно выросла по сравнению с прошлым годом. В основном это связано с тем, что родители пытаются лечить детей сами, не обращаясь вовремя к врачу.

Вице-премьер также подчеркнула, что правительство страны разработало меры, которые помогут справиться с коронавирусом без локдауна. Они помогут максимально защитить жителей от инфекции, сократить количество летальных исходов, а также обеспечить работу экономики и социальной сферы.