Московская аптека продавала «элексир» от коронавируса из змеи

В Москве Роспотребнадзор проверил частную гомеопатическую аптеку, которая предлагала лекарство от коронавируса из неизвестного «элексира» на основе мертвой змеи. Об этом «360» сообщили в ведомстве.

«Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской области проведена контрольная закупка в отношении частной гомеопатической аптеки на Мосфильмовской улице, по итогам которой установлен факт грубых нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности», — говорится в сообщении от Роспотребнадзора. Также в возбуждено дело об административном правонарушении.

Специалисты осмотрели аптеку и нашли там лекарства и «фармацевтические субстанций неустановленного происхождения» с мертвыми рептилиями. По словам аптекарей, такие лечебные вещества помогают в борьбе с коронавирусом. И это лекарство рекомендуют даже детям для лечения любых болезней.

Сотрудники ведомства забрали препараты, однако вещество на основе рептилий аптекари поспешили вылить и не отдавать на экспертизу. Аптеку могут привлечь к административной ответственности за незаконное производство лекарств и нарушение требований к фармацевтической деятельности.

Кроме проверок сомнительных лекарств и товаров, ведомство периодически выпускает рекомендации, которые помогают потребителям. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кому не стоит есть дыню, а также посоветовали чаще менять маски в жару.