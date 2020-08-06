Московская аптека продавала «элексир» от коронавируса из змеи
«Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской области проведена контрольная закупка в отношении частной гомеопатической аптеки на Мосфильмовской улице, по итогам которой установлен факт грубых нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности», — говорится в сообщении от Роспотребнадзора. Также в возбуждено дело об административном правонарушении.
Специалисты осмотрели аптеку и нашли там лекарства и «фармацевтические субстанций неустановленного происхождения» с мертвыми рептилиями. По словам аптекарей, такие лечебные вещества помогают в борьбе с коронавирусом. И это лекарство рекомендуют даже детям для лечения любых болезней.
Сотрудники ведомства забрали препараты, однако вещество на основе рептилий аптекари поспешили вылить и не отдавать на экспертизу. Аптеку могут привлечь к административной ответственности за незаконное производство лекарств и нарушение требований к фармацевтической деятельности.
Кроме проверок сомнительных лекарств и товаров, ведомство периодически выпускает рекомендации, которые помогают потребителям. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кому не стоит есть дыню, а также посоветовали чаще менять маски в жару.