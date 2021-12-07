Москалькова назвала оправданными ограничения для отказавшихся от прививки

Решение о вакцинации принимает человек, но при этом не учитывать интересы общества нельзя. Если большая часть населения считает, что отсутствие прививок несет угрозу здоровья, то отказавшимся от этой процедуры нужно принять вводимые ограничения. С таким заявлением в интервью телеканалу НТВ выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что заставлять людей идти на вакцинацию нельзя. Действовать нужно только убеждением. Но и противники прививок должны уважать позицию людей, которые проходят процедуру, чтобы обезопасить себя и своих близких.

«Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений», — заявила Татьяна Москалькова.

Омбудсмен напомнила, что сейчас на рассмотрении депутатов Госдумы находятся законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. По мнению Москальковой, для принятия этого решения необходимо понять отношение людей к таким нововведениям.

Законопроекты о QR-кодах предусматривают их обязательное предъявление на транспорте и в общественных местах. Получить электронные пропуска могут прошедшие вакцинацию, переболевшие или имеющие медицинский отвод от прививок.

Ожидается, что законы вступят в силу с 1 февраля и будут действовать до 1 июня. Не нужно предъявлять QR-код при посещении аптек и продуктовых магазинов. Окончательное решение, где они будут действовать, примут власти регионов.

В ряде российских субъектов QR-коды уже используют. В Татарстане электронные пропуска спрашивают у пассажиров общественного транспорта. В Москве QR-код предъявляют при посещении театров и выставок.