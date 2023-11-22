Здоровье 22 ноября 2023, 18:50 Мосгордума утвердила бюджет на обслуживание программы ОМС Московская городская дума приняла закон о бюджете столичного фонда ОМС на 3 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Мосгордума приняла закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФ ОМС) на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. О решении, принятом во время заседания городского парламента, сообщил информационный центр столичного правительства.

В соответствии с документом бюджет фонда на ближайшие три года запланирован следующим образом. Предполагаемый объем средств фонда в 2024 году составит 454 миллиарда рублей, в 2025 году это число возрастет до 484,5 миллиарда рублей, а в 2026 году — до 514,85 миллиарда рублей. Аналогичная динамика ожидается и в расходах.

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Основная доля дохода фонда сформируется за счет субсидий от Федерального фонда ОМС, причем в 2024 году их удельный вес в структуре составит 85,8%, а в последующие два года увеличится до более чем 86%.

Кроме того, свыше 90,5% расходов пойдет на реализацию базовой программы медстрахования. Она включит медицинскую помощь для жителей столицы. Часть средств (до 1,5% от общих расходов) направят на покрытие стоимости медицинской помощи незастрахованным и пациентам с неустановленной личностью в рамках базового пакета ОМС.

В ближайшие три года на здравоохранение в столице выделят порядка 1,8 триллиона рублей.

Ранее стало известно о том, что новый многопрофильный детский стационар построят в Москве.