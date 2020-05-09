Морская соль и жара деактивируют коронавирус. Ученые рассказали о рисках заражения в воде

Подхватить коронавирус, купаясь в бассейне или море, маловероятно. Дело в том, что соль и дезинфицирующие средства деактивируют опасный вирус.

Ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании провели исследование того, как коронавирус себя ведет в воде. Результаты исследования опубликованы на портале организации.

Ученые решили, что соль в морской воде ослабляет коронавирус. Влияет и то, что вирус фактически разбавляется. Это же касается бассейнов и спа-салонов, ведь там используются дезинфицирующие средства, которые оказывают похожий эффект.

Кроме того, в банях и саунах температура может достигать 60 градусов, а такая жара тоже губительна для коронавируса.

В то же время ученые предупредили, что коронавирус лучше выживает в пресной воде — в реках и озерах. Это значит, что при купании там нужно принимать крайние меры предосторожности.

Исследователи считают, что заразиться коронавирусом можно и на пляже. Но воздействие соли, высокой температуры и ультрафиолетовых лучей сможет деактивировать вирус.

Пандемия коронавируса продолжается с декабря 2019 года. По всему миру им заразились уже более четырех миллионов человек.