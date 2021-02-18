Морозы в Петербурге признали более опасными, чем «барическая пила» в Москве

Морозы в Санкт-Петербурге несут больше опасности, чем «барическая пила» в Москве. На отличия в погодных условиях указала терапевт Ирина Ярцева, сообщило ИА Nation News.

Ночь 18 февраля в Санкт-Петербурге была самой холодной за этот сезон. Столбики термометров опустились ниже -24 градусов. Морозный сухой воздух наносит больше вреда здоровью, чем перепады давления.

«Морозный сухой воздух — проблема. В домах из-за отопления, на улице — из-за холодов. Влажность снижается катастрофически, это бьет по слизистым. Тяжело дышать, да и на этом фоне куда легче подцепить какую-то инфекцию или ОРВИ», — предупредила врач.

Она напомнила о необходимости дышать свежим воздухом в любом случае, но лучше делать это через шарф. Дома необходимо обязательно увлажнять воздух.

В это же время в Москве предупредили о приближении «барической пилы» — явления, при котором происходят резкие перепады давления. В течение нескольких дней давление будет прыгать почти на 10 пунктов.

Организм человека хорошо приспособлен к атмосферному давлению, напомнила терапевт. Поэтому не стоит ожидать экстраординарных приступов.

«Подобные метеоусловия сохраняются на планете уже тысячи лет. Энергичные молодые люди, обладающие более эластичными сосудами, вообще этого не чувствуют, не обращают внимания. Наш организм так устроен, что компенсирует все эти скачки — адаптируется», — объяснила Ярцева.

Если у человека имеются повреждения сосудистой стенки, он может испытывать некоторые сложности. Однако все равно не будет тяжелых последствий. У людей, которые постоянно двигаются, всегда более упругие сосуды, даже несмотря на заболевания или возраст.