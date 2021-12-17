Морозы в Москве принесут с собой гипоксию. В зоне риска окажутся многие

Резкое похолодание в Москве для многих обернется гипоксией. Об этой «360» рассказала столичный врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, у людей могут потеть ладони и появляться одышка.

«Когда у человека начинается одышка, это верный признак, что кислорода во вдыхаемом воздухе ему недостаточно. Первым делом гипоксия дает о себе знать головными болями», — описала симптомы врач.

Доктор отметила: понять, что головная боль вызвана гипоксией, довольно просто: она проходит, как только выходишь на свежий воздух.

«Это работает очень четко. Просто вышел на улицу — и тебе сразу стало лучше», — объяснила терапевт.

Прежде всего, неприятные симптомы могут ощутить люди с ослабленным здоровьем — те, кто недавно переболел ковидом, гриппом или бронхитом. Кроме того, риску кислородного голодания подвержены пациенты, у которых проблемы с печенью и сосудами — особенно перенесшие инфаркт или инсульт.

«Эти люди всегда страдают гипоксией, потому что у них нарушение микроциркуляции крови. Соответственно, и подача кислорода к мозгу тоже уменьшается», — рассказала Лапа.

Гипоксия также может стать причиной инсульта и инфаркта — из-за сгущения крови. Поэтому в морозные дни гипертоникам и людям с болезнями сердца нужно быть особенно осторожными, внимательно следить за свои состоянием.

Москву в ночь с 19 на 20 декабря ждет аномально резкое похолодание. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в городе резко опустится на 6-11 градусов. А уже во вторник в столицу придет настоящий мороз — до -16…-20 ночью, и до -12...-17 днем.