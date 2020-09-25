Эксперт рассказал, для чего на самом деле нужны морозильные камеры

Россияне неправильно пользуются морозильными камерами и пытаются замораживать в них продукты питания. На самом деле они предназначены для того, чтобы поддерживать состояние ранее замороженной пищи.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

«Если мы сами замораживаем что-то в морозильной камере, это получается менее качественно, чем это делают профессиональные морозилки. Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта. Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, замороженные овощи или ягоды», — посоветовал Синицын.

Он также рассказал, как самостоятельно замораживать продукты. Например, мясо. По его словам, лучше это делать в вакууме.

«Если нет домашнего вакуума, можно использовать пакеты Zip-Lock, которые запечатываются. Если пакет порвался, происходит обезвоживание продукта, мясо сохнет, это сильно влияет на текстуру. Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами», — предупредил эксперт.

Синицын предложил проводить инвентаризацию морозильника три раза в месяц. Он посетовал, что в некоторых холодильниках можно найти заморозку рыбы или мяса прошлогодней давности.

«Такие продукты некачественные и уже становятся небезопасными, потому что бактерии даже при минусовой температуре размножаются. Поэтому морозилки надо максимально очищать, освобождать, дезинфицировать и обновлять продукты, которые там хранятся», –резюмировал Сергей Синицын.

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