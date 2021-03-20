Монахов на горе Афон начали прививать от ковида
Монахов на Афоне начали прививать от коронавируса. Береговая охрана привезла для них 400 доз американской вакцины Pfizer.
Первым медицинский препарат ввели игумену монастыря Эсфигмен архимандриту Варфоломею. Вместе с ним в первую очередь вакцина досталось монахам из Иверского, Кутлумушского, Симонопетра монастырей, сообщило агентство церковных новостей Ромфея.
Вакцинирование проходит в центре здоровья в Кариесе, который является административным центром региона. 19 мая прививку сделали 36 монахов. Вместе с ними поставили укол и сотрудникам монастырей. Следующие прививки назначили на 20 и 21 марта.
Монахи рассказали, что обрадованы возможностью испробовать вакцину. Служители боятся распространения коронавирусной инфекции, потому что проживают в маленьких комнатах и каждодневно общаются друг с другом. Помимо этого, возрастные монахи имеют различные заболевания.
Представитель Римско-Католической церкви сравнил пандемию, которая охватила почти весь мир, с «затянувшимся Великим постом» и временем, когда еврейский народ 40 лет скитался по пустыне.
Ранее от вакцины Pfizer в Норвегии скончались 23 человека. Об этом сообщило норвежское агентство лекарственных средств, напомнили в Urа.ru.